Malatya'da bakımevi önünde yardım çığlıkları: Hastalar soğuktan donmak üzere
Malatya’da Güven Bakım Evi’ndeki hastalar bulundukları binadan çıkartıldı. Soğuk havada dışarıda olan hasta ve engelli yurttaşları videoya çeken bakımevi çalışanı, yetkililerden yardım talep etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada gündem olan görüntülere ilişkin Veliağbaba'ya "Otele yerleştirin" talimatı verdi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de büyük yıkıma neden olan depremde 1014 kişi yaşamını yitirdi.
Artçı depremlerin yaşandığı bölgelerde yurttaşlar binaları tahliye etti ve dışarıda beklemeye devam ediyorlar.
Malatya’da Güven Bakım Evi’ndeki hastalar da bulundukları binadan çıkartıldı.
"HASTALARIMIZ VAR, LÜTFEN YARDIM EDİN"
Soğuk havada dışarda olan hasta ve engelli yurttaşları videoya çeken bakımevi çalışanı yetkililerden yardım talep etti.
Çalışan, “Hastalar soğuktan donmak üzere, içeride halen hastalarımız var lütfen yardım edin” dedi.
KILIÇDAROĞLU: "O İNSANLARI OTELE YERLEŞTİRİN"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu depreme ilişkin yaptığı açıklamada sosyal medyada gündem olana görüntüler için, "Bir görüntü medyaya yansıdı. Hemen Veli Ağbaba'yı aradım; ne pahasına olursa olsun o insanları bir otele yerleştirin dedim" ifadelerini kullandı.
"TEKRAR KURUM İÇİNE ALINDILAR"
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli bireylerin kurum dışına çıkarılmasına ilişkin çıkan haberlerle ilgili şu açıklamada bulundu:
"AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır. Söz konusu özel bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır."
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