Malatya'da deprem! Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve çevre illerden hissedildi...

AFAD verilerine göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 20:32
Malatya'da deprem! Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve çevre illerden hissedildi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.24'de, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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