Malatya'da deprem! Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve çevre illerden hissedildi...

Yayınlanma: 16.06.2024 - 20:32

Güncelleme: 16.06.2024 - 20:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.24'de, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde: