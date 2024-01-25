Malatya'da deprem mi oldu? 25 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 09:21

Güncelleme: 25.01.2024 - 16:19

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Ocak'ta meydana gelen depremler...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 13.93 km olarak ölçüldü.

25 OCAK SON DEPREMLER

08:27:18 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:21:47 -.- 2.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:02:28 -.- 3.1 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

07:09:46 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:02:25 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

06:04:20 -.- 1.0 -.- FILIKLI-KARAISALI (ADANA)

05:52:33 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

05:38:20 -.- 2.3 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

05:10:12 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:02:41 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

04:50:47 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:04:16 -.- 1.2 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA)

03:45:53 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

03:41:31 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

02:59:11 -.- 1.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

02:50:13 -.- 3.1 -.- SENEK-PULUMUR (TUNCELI)

02:45:13 -.- 1.0 -.- YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE)

02:38:07 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:27:08 -.- 1.4 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:08:47 -.- 1.3 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

01:45:05 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

01:34:38 -.- 2.0 -.- DAGDAGUL-AZIZIYE (ERZURUM)

01:17:29 -.- 1.0 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:05:47 -.- 2.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

00:44:58 -.- 1.1 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:19:55 -.- 1.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

00:18:09 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

00:03:31 -.- 1.3 -.- KARATAS-(OSMANIYE)