Malatya'da deprem mi oldu? 3 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Nisan Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? 3 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? 3 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 3 Nisan'da meydana gelen depremler...
MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.48'de merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
3 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:53:35 -.- 2.3 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
07:27:54 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:23:46 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:21:20 -.- 1.5 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
05:13:58 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:03:22 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
04:48:19 -.- 1.6 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
04:31:05 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
04:02:47 -.- 1.2 -.- EMIRGAZI (KONYA)
03:22:02 -.- 1.8 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:18:10 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:08:08 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
02:58:54 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:33:38 -.- 1.7 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:25:19 -.- 1.9 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)
01:58:44 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:44:04 -.- 1.3 -.- BALCAM-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
00:06:19 -.- 3.8 3.6 AKIN-SEYITGAZI (ESKISEHIR)
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