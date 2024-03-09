Malatya'da deprem mi oldu? 9 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Mart Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 9 Mart Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:13
Malatya'da deprem mi oldu? 9 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Mart'ta meydana gelen depremler...

2024.03.09 08:30:50  35.6857   29.2113        2.3      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                          

2024.03.09 07:18:55  36.4053   36.3240       16.0      -.-  1.5  -.-   GULOVA-KUMLU (HATAY)                             

2024.03.09 07:15:59  38.6607   26.7417       16.3      -.-  2.1  -.-   FOCA (IZMIR)                                      

2024.03.09 06:39:09  37.0377   36.0852        9.4      -.-  1.5  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                

2024.03.09 06:12:25  39.2072   40.3600        5.0      -.-  2.3  -.-   KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL)                        

2024.03.09 05:55:13  38.8043   37.5047        5.7      -.-  1.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

2024.03.09 05:43:17  38.9525   28.2093        4.5      -.-  1.6  -.-   KARAYAGCI-GORDES (MANISA)                       

2024.03.09 05:40:10  38.9718   28.2253        5.0      -.-  1.4  -.-   KARAYAGCI-GORDES (MANISA)                        

2024.03.09 05:17:26  38.9360   28.2372        4.2      -.-  1.6  -.-   KARAYAGCI-GORDES (MANISA)                        

2024.03.09 05:12:41  38.8142   37.5017        5.0      -.-  2.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

2024.03.09 05:11:27  38.9643   28.1800        5.5      -.-  2.7  -.-   YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)                        

2024.03.09 04:59:30  37.0857   28.9305        5.1      -.-  2.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

2024.03.09 04:40:47  35.1857   34.4368       31.1      -.-  3.5  3.5   AKDENIZ                                          

2024.03.09 04:38:34  38.1473   36.6383        4.8      -.-  1.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2024.03.09 04:07:30  40.7962   31.0412       13.2      -.-  2.1  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                          

2024.03.09 03:23:36  38.3182   38.1653        7.6      -.-  1.7  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 

2024.03.09 03:13:50  40.4143   28.8750       10.4      -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

2024.03.09 02:11:17  39.3775   26.2660       11.9      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

2024.03.09 02:08:15  35.8952   29.2513        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                          

2024.03.09 01:38:13  38.4313   37.5332        5.0      -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2024.03.09 01:03:00  40.3947   28.8522       12.7      -.-  1.5  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           

2024.03.09 00:37:29  40.4168   28.8417       11.4      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

2024.03.09 00:25:37  38.4180   37.5168        7.7      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                          

2024.03.09 00:24:58  38.4812   37.2628        5.3      -.-  1.7  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.03.09 00:09:01  36.9902   28.5308       13.8      -.-  1.9  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)          

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da saat 21:53'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 37.67944 km derinlikteki deprem Doğanşehir'de gerçekleşti.


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