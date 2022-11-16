Malatya'da 'Girdap' operasyonunda 4 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik düzenlenen 'Girdap' operasyonu kapsamında Malatya'da 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli 50 ili kapsayan 'Girdap' operasyonu kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Baskınlarda hileli ve usulsüz yollarla bazı kişilere engelli sağlık raporu aldırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.
Video Haberler
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Dolarda tsunami geliyor!
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- 'Keşke söylememiş olsaydım...'
- Süleyman Soylu'ya 'bombalı saldırı' tepkisi
- 'Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında'
- Meclis’te ABD tartışması: 'Soylu istifa' sesleri
- İşte 'Taksim' bombacısının yeni görüntüleri