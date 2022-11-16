Malatya'da 'Girdap' operasyonunda 4 gözaltı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 14:05

Ankara merkezli 50 ili kapsayan 'Girdap' operasyonu kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Baskınlarda hileli ve usulsüz yollarla bazı kişilere engelli sağlık raporu aldırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.