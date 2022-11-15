'Girdap' operasyonu kapsamında Şanlıurfa'da 8 zanlı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon kapsamında Şanlıurfa'da 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA
15 Kasım 2022 Salı, 16:04
'Girdap' operasyonu kapsamında Şanlıurfa'da 8 zanlı yakalandı
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Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, KOM Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen "Girdap Operasyonu" kapsamında Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyonda, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 3 satış ve hisse devri sözleşmesi ile ait 423 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.


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