'Girdap' operasyonu kapsamında Şanlıurfa'da 8 zanlı yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon kapsamında Şanlıurfa'da 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, KOM Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen "Girdap Operasyonu" kapsamında Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Operasyonda, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 3 satış ve hisse devri sözleşmesi ile ait 423 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.
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