'Girdap' operasyonu kapsamında Şanlıurfa'da 8 zanlı yakalandı

15 Kasım 2022 Salı, 16:04

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, KOM Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen "Girdap Operasyonu" kapsamında Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyonda, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 3 satış ve hisse devri sözleşmesi ile ait 423 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.