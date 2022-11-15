Gaziantep ve Şanlıurfa'daki 'Girdap' operasyonunda 17 gözaltı

15 Kasım 2022 Salı, 17:01

Ankara merkezli 50 ili kapsayan 'Girdap' operasyonu kapsamında, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Baskınlarda belirlenen adreslerin yanı sıra dedektör ile arazilerde de arama yapan ekipler, 4 tabanca, 2 tüfek, 8 şarjör, 248 fişek ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirdi; 9 şüpheli de gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonlarda da 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 423 mermi ile dokümanlar ele geçirildi; 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki 17 şüphelinin Emniyet'te işlemleri devam ediyor.