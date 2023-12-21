Malatya’da kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:54

Güncelleme: 21.12.2023 - 10:05

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Battalgazi ilçesinde üç ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 17 adet 9 mm tabanca fişeği, 6 adet 7,65 mm tabanca fişeği ve 1 adet 7,62 mm çapında fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.