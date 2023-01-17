Malatya'da kadın cinayeti: Hamile eşini öldürüp yaşamına son verdi
Malatya Yeşilyurt'ta 5 aylık hamile E.K, eşi K.K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. K.K. daha sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
Olay, gece yarısı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kiraz Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin giriş katında oturan K. K, iddiaya göre, 5 aylık hamile olan ve 3 çocuğu bulunan eşi E.K, ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda K.K, yanında bulundurduğu tabanca ile E.K'ya ateş etti. K.K, daha sonra tabanca ile yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı olduğu anlaşılan K.K, ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. K.K, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, olay sırasında evde bulunan çiftin çocuklarının ise üst kattaki komşularına sığındığı öğrenildi.
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