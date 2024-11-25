Malatya’da kar nedeniyle yollarda mahsur kalan 787 kişi kurtarıldı
Malatya'da kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 787 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Malatya'da, kar ve tipi nedeni ile kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler yoğun çaba sarf etti. Ekipler, gece boyu yaptıkları çalışmalarla 787 kişiyi kurtardı.
Darende ilçesinin Kozluk Mahallesi’nde yolda mahsur kalan anne bebeği de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak misafirhaneye yerleştirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yardım çağrılarını takip ederek, ekiplerin çalışmalarını koordine etti. Öte yandan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için de ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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