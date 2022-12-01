Malatya'da sokak kedisini yakan katil hakkında karar

Malatya'da bulunan bir ekmek fırınında yaşanan olayda 18 yaşındaki katil, sokakta yaşayan kediyi canlı canlı fırında yaktı. Yaşanan vahşetin ardından katil B.B., hapis cezasına çarptırıldı.

AA
01 Aralık 2022 Perşembe, 12:57
Malatya'da sokak kedisini yakan katil hakkında karar
Abone Ol google-news

11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık 18 yaşındaki B.B., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. Hakim, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki tıbbi raporu okudu.

Sanık B.B. savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım" ifadesini kullandı.

Mahkeme, 3 yıl hapis cezası verdiği sanığı tahliye etti.

NE OLMUŞTU?

Malatya'da bir ekmek fırınında çalışan B.B'nin 18 Ekim'de gece saatlerinde sokakta yaşayan kediyi fırına atarak ölümüne sebep olduğunu güvenlik kamerası kaydından izleyen iş yeri sahibi O.Ö, konuyu emniyete bildirmişti.

Gözaltına alınan B.B, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmıştı.

 


hayvan cinayeti Hayvan istismarı hayvan hakları yasası Malatya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler