Malatya'da şüpheli kadın ölümü: 17. kattan düşüp hayatını kaybetti
Malatya’da, bir iş merkezinin 17’nci katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde, 10.20 sıralarında Çevre Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin ön kısmında kanlar içerisinde yerde yatan kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde kadının 17’nci kattan düştüğünü ve hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan kimlik çalışmalarında isminin Ümit Sığırcı (56) olduğu tespit edilen kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Şüpheli bulunan olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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