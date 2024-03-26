Kadir İnanır'ın rahatsızlığı gündeme getirdi: 'İnme' dünyadaki ölümlerin 3. sebebi

Bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, "Ülkemizde yılda yaklaşık 40 bin kişi inme geçiriyor. İnme, dünyada sakatlıkların 1'inci, ölümlerin ise 3'üncü sebebidir. Özellikle ileri yaşlardaki erkeklerde kronik ve kanda pıhtılaşma bozukluğu gibi bazı özel hastalıkları olanlarda inme riski daha fazla oluyor" dedi.