Malatya'da uyuşturucu operasyonu... 11 gözaltı!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:25

Güncelleme: 18.12.2024 - 12:25

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 mahallede şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

Aramalarda, 11 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan bu kişiler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.