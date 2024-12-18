Malatya'da uyuşturucu operasyonu... 11 gözaltı!

Malatya'nın 7 mahallesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu... 11 gözaltı!
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AA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:25

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 mahallede şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

Aramalarda, 11 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan bu kişiler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Etiketler: #Emniyet #gözaltı #uyuşturucu #Malatya

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