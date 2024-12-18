Çorum'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan U.B. ve K.K. adlı iki şahıs gözaltına alındı.
İskilip Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, kimliği tespit edilen U.B. ve K.K. adlı iki şahsın üzerinde arama yapıldı.
Aramada bir miktar metamfetamin, esrar, kannabinoid, sentetik ilaçlar ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili U.B. ve K.K. gözaltına alındı.
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