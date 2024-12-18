Çorum'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:22

Güncelleme: 18.12.2024 - 10:22

İskilip Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, kimliği tespit edilen U.B. ve K.K. adlı iki şahsın üzerinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar metamfetamin, esrar, kannabinoid, sentetik ilaçlar ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili U.B. ve K.K. gözaltına alındı.