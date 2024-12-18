Mersin’de eve 'uyuşturucu' baskını: 1 tutuklama

Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:13

Güncelleme: 18.12.2024 - 09:15

Alınan bilgiye göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince savcılık koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.G.’nin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.G. ve yanındaki 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada 2 hassas terazi, 21 parça halinde 2 kilo 221 gram esrar ve suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden madde kullanan 2’si hakkında TCK 191’den işlem yapıldı, M.G. ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.