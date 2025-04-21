Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
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AA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:17

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yavuz, operasyonda 9 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.


Etiketler: #uyuşturucu #gözaltı
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