Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:26
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

3 GÖZALTI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 bin 23 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


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