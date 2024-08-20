Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
3 GÖZALTI
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 bin 23 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel’den yanıt geldi!
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- AKP'deki 'paylaşılmayan' o anket sızdı
- Suavi'nin konserine saldırı girişimi!
- O görüşmede dikkat çeken takvim ayrıntısı
- CHP'den 'Can Atalay' hamlesi
- 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı!
- Kürsüden dikkat çeken 'değişim' mesajı
- Batışın ayak sesleri
- 'Defterleri karıştırdıkça...'