Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:26

Güncelleme: 20.08.2024 - 12:27

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

3 GÖZALTI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 bin 23 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.