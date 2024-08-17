Malatya'da devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Malatya'da saman balyası yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 16:50
Malatya'da devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
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Malatya'da Yakup Ç. idaresindeki saman balyası yüklü TIR, Yazıhan ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi Sarsap Tüneli çıkışındaki köprüde çelik bariyerleri aşarak devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR'ın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Tek taraflı trafik akışına kapatılan yolda jandarma güvenlik tedbiri aldı.


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