Malatya'daki 4.3'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeye dikkat çekti: 'Beni en çok şaşırtan...'

AFAD, dün Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Adıyaman Sincik olarak duyurdu. Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından dikkat çeken açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 08:51
Malatya'daki 4.3'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan o bölgeye dikkat çekti: 'Beni en çok şaşırtan...'
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, gece saatlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 9,28 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Adıyaman Sincik olarak duyurdu.

ERCAN’DAN ‘MALATYA’ AÇIKLAMASI

Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çeken Ercan, "Ardından büyük deprem gelirse şaşırırım" dedi.

Ercan paylaşımlarında şunları kaydetti:

"17 Nisan gece yarısı Adıyaman- Sincik'de 4,3 büyüklüğünde olan küçük deprem ürkütmüştür. Ancak 6 Şubat 2023 Depremlerinin yıkımcıl olmayan artçısıdır. Ardından büyük deprem gelirse şaşırırım. Adıyaman'a sevgimiz büyük.”

“BENİ EN ÇOK ŞAŞIRTAN…”

“6 Şubat'ta olan 4 büyük deprem sonrası, beklenen orta-büyük artçıların olmaması, bölgedeki yer kabuğunun derininde birikmiş gerginliğin çok büyük oranda boşaltmış olduğunu gösteriyor. Umarım öyledir.

11 il depremlerinde beni en çok şaşırtan, Kahramanmaraş'ta Ahir Dağı'nın kayalık eteklerindeki yıkımdır. Nedeni yapı eskimesi ile yapı kurulum kusurlarıdır. Yönetimin görevi deprem olmadan özürlü yer ile yapıların belirlenip halkın can güvenliğinin deprem olmadan sağlanmasıdır."


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