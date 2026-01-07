Malezya Başbakanı İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in refakatinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendi'nin Anıtkabir'i ziyaretine eşlik etti" denildi.