Mali müşavirler isyanda: Konforu düşün meslek olduk

Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:59

Güncelleme: 24.04.2024 - 13:59

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), mali müşavirlerin sorunlarını gündeme getirmek için İzmir’de sokağa indi. Mali Müşavirler Odası önünde bir araya gelen serbest muhasebeci ve mali müşavirler “Değer üretiyoruz ama değer görmüyoruz”, “Uzaya astronot gönderdik ama beyanları gönderemedik”, “Enflasyon düzeltmesi mali müşavirlere ek iştir” pankartları açtı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Şerif Yıldız, “Meslektaşlarımız kamunun sistem altyapısından kaynaklı iş/zaman stresi ile boğuşmaktadır. İş yükü artmakta ama gördüğü değer azalmaktadır. Geliri ve hayat konforu düşmektedir” diye konuştu.

“TALEP EDİLEN HER TÜRLÜ BİLGİ MALİ MÜŞAVİRLERDEN İSTENİYOR”

Türkiye ekonomik kalkınma hedeflerine KOBİ’lerin güçlenmesi ile ulaşabileceğini aktaran Şerif Yıldız, “KOBİ’ler de Mali Müşavirlerin vergi, muhasebe ve finans alanındaki destekleri ile büyür ve gelişir. Çünkü Mali müşavirlik mesleği, veriye dayalı bilimsel bir meslekli faaliyettir. Mali Müşavirler ekonomik faaliyetleri finansal veriler aracılığıyla yönlendirmektedirler. Ancak Türkiye'de mali müşavirlik mesleği son yıllarda bir dizi zorlukla karşı karşıyadır. Bu zorluklar, kamunun bilişim altyapısındaki yetersizlikten, karmaşık beyanname altyapısından, vergi mükellefleri adına talep edilen her türlü bilginin mali müşavirlerden istenmesine kadar çeşitli unsurlardan kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“VERİ MERKEZİ OLARAK GÖRÜLÜYORUZ”

Meslek grubundan rutin mesleki faaliyetlerinin dışında; muhasebesini tuttuğu vergi mükelleflerinin faaliyetine ilişkin TÜİK anketlerini doldurması, Türkiye’ninMali Eylem Görev Gücü (Financial Action Taks Force, FATF) tarafından 2021 yılından itibaren alındığı ‘Gri Listeden’ çıkmasının bir uygulama adımı olarak “gerçek kullanıcı” bildirimi yapması, Sanayi Sicil Kanunu kapsamında üretime dayalı Sanayi Sicil Belgesi bulunan kurum/kuruluş, firma ve şahısların İşletme cetvellerinin gönderilmesi, istenmektedir” gibi işlerle uğraşmak zorunda olduklarını aktaran Yıldız, “Muhasebe kayıtlarını tutması nedeniyle mali müşavirler kamu kurumlarının (TÜİK, HMB, İşkur v.s.) veri taleplerini karşılayan adeta bir merkezi olarak görülmeye başlanmıştır. Buna karşılık kendi ofislerinin dijital dönüşümüne, mesleki uygulamalardaki otomasyona/teknoloji kullanımına ve yapay zekâ kullanımına ilişkin hiçbir mali destek ya da teşvik alamamakta, kendi sorunları ile baş başa bırakılmaktadırlar. Bu kapsamda KOSGEB imkanlarından yararlandırılmamaktadır. Bu meslek artık, yüksek enflasyon nedeniyle kira ve asgari ücret artışları ile ofis maliyetleri artan ama gördüğü değer azalan, geliri ve hayat konforu düşen meslek konumundadır. Soruyoruz, Mali Müşavirlik ofisleri KOBİ değil de nedir? Neden KOSGEB desteklerinden yararlandırılmamaktadır?” dedi.

“KARMAŞIK YAPI İŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR”

Kamunun bilişim sistemi altyapısında yaşanan arızalar, mali müşavirlerin işlerini yürütmesini zorlaştırdığını ve sistemin düzeltilmesi, güncellenmesi için acil adımların atılmasının şart olduğunu aktaran, Şerif Yıldız, “Vergi beyannamelerinin hazırlanması sürecindeki karmaşık yapı, hem mali müşavirlerin hem de mükelleflerin işlerini zorlaştırmaktadır. Bu karmaşıklığın azaltılması ve sürecin daha kullanıcı dostu hale getirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“ADİL OLMAYAN TEMSİL SİSTEMİ ARTIK SÜRDÜRÜLEMEZ”

Çatı örgütü TÜRMOB'un kendi ücret tarifesini yayınlayamaması, kamu vesayetinin aşırı etkili olduğu bir ortamda çalışmak da mesleğin önemli bir sorunu olduğunu aktaran Yıldız, “Mesleğimizin yasal statüye kavuşmasından bugüne süregelen ve halen TÜRMOB’un özerkliğinin önünde engel olan kamu vesayetinin kaldırılması her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Özellikle, 125 bin kişiyi 4 kişinin, 5 bin kişiyi ise 5 kişinin temsil ettiği bir yapı, demokratik süreçlerde ve mesleki taleplerin karşılanmasında ciddi engeller oluşturmaktadır. Adil olmayan söz konusu temsil sistemi kabul edilemez ve artık sürdürülemez. Mali müşavirlik mesleğinin, ekonominin sağlıklı işleyişi için önemli bir rol üstlendiği unutulmamalıdır. Ekonomik kalkınmanın temelinde KOBİ'lerin güçlenmesi yatmaktadır ve mali müşavirler KOBİ'lerin kalkınmasına finansal veriler aracılığıyla önemli katkı sağlamaktadırlar. Bu nedenle, mali müşavirlerin mesleki sorunlarının çözümü, dolaylı olarak ekonomik büyümenin ve KOBİ'lerin güçlenmesinin de temelini oluşturacaktır” dedi.

“GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ MESLEK YASASI YENİLENMELİ”

Kalıcı çözümler aradıklarını aktaran oda başkanı, “Bizler beyannamelerin 3-5 gün uzatılması peşinde değiliz. Mesleki ve örgütsel sorunlarımızın kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bu amaçla 35 yıl önceki şartlara göre hazırlanan ve artık güncelliğini yitirmiş meslek yasamızın günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilenmesini bekliyoruz” diyerek taleplerini şöyle sıraladı: