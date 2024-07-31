Mali müşavirlerden ‘son çığlık’

Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:35

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:35

CHP Antalya Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Erdem, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) öncülüğünde yarın Ankara Anıtpark’ta mali müşavirlerin taleplerini duyurmak için bir miting gerçekleştirileceğini duyurdu. Mali müşavir kökenli bir milletvekili olarak yıllardır çözüm bekleyen sorunları yakından bildiğini kaydeden Erdem, “Bu miting, mali müşavirlerimizin haklarını savunmak adına atılan önemli bir adımdır ve belki de son çığlıktır. Özellikle geçici vergi dönemlerinde uygulanması zorunlu kılınan enflasyon düzeltmesi, meslek mensuplarımızın yoğun iş yükünü daha da artırmaktadır. Enflasyon düzeltmesi yıllık olarak yapılmalıdır. Vergi Paketi TBMM Genel Kurulu’ ndan geçti. Burada yer alan usule ilişkin işlemlerde yapılacak hatalar için öngörülen cezalar, kabul edilemez boyutlardadır.

'FAHİŞ CEZALAR GERİ ÇEKİLSİN'

Tek bir bildirimin atlanması durumunda uygulanacak cezalar oldukça yüksektir. Bu durum, en küçük ve masum bir hata ya da unutkanlığın bedelini, bir aylık gelirle ödenemeyecek hale getirmektedir” dedi. Erdem, mali müşavirlerin sorunlarını ve çözümlerini şöyle sıraladı:

“. Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi işlemleri yapılmamalıdır.

.‘Tek Düzen Hesap Planına Uymama’ ve ‘Gerçek Faydalanıcı İle İlgili Yükümlülüklere Uymama’ konusundaki fahiş cezalar geri çekilmelidir.

. İnsanca geçirilebilecek göstermelik değil, gerçek bir mali tatil yürürlüğe konulmalıdır.

. Kayıt dışılıkla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa, basit usul kaldırılmalı, istisnasız tüm mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları zorunlu hale getirilmeli, mali müşavirlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için de bu hizmetlerdeki KDV oranı düşürülmelidir.

. İdarenin elektronik sistem alt yapısı güçlendirilmeli, beyan ve bildirim gönderimlerinde tıkanıklığa sebebiyet verilmemelidir.

. İdarelerin birbirlerinden veri alabilecekleri sistemsel alt yapılar kurulmalı, aynı bilgilerin birçok yere beyan edilmesinin önüne geçilmelidir.

. TÜRMOB’un beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve bazı beyannamelerin birleştirilmesi konusundaki önerilerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

. Meslektaşlarımızın yetki ve sorumlulukları arasındaki dengesizlik ortadan kaldırılmalı, sorumlulukları azaltılmalıdır.

. Asgari Ücret Tarifesi yayımlanırken günün ekonomik şartları dikkate alınmalı, ücretin verilen emeğin ve mesainin karşılığı olması sağlanmalıdır.

. Arabuluculuk yetkisi, dünya uygulamalarında olduğu gibi mali müşavirlere de verilmelidir.

. Belirli kıdeme sahip meslek mensuplarına yeşil pasaport hakkı verilmelidir.”