Maliyet arttı, çadırlar azaldı: Kurban pazarında sessizlik hakim

Cumhuriyet; Ankara Mühye’de bulunan Kurban Pazarı’nı gezdi. Pazardaki çadır sayısının geçen yıla göre azaldığı gözlemlendi. İşlerin iyi gitmemesinden yakınan satıcılar, kurban öncesi son durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘HAYVANIN YEMİ 10 BİN LİRA’

Pazarın kalabalık olması gerektiğini ancak satış olmadığını belirten bir satıcı, “Gelen 18 bin liralık kurban alıyor ama malın maliyeti 25-26 bin lira. Geçen sene 65 çadır vardı bu sene 25 çadıra düşmüş. Çadır sayısı düştüğü halde müşteri yok. Geçen sene 25 bin liraya gelen tır bu sene 75 bin liraya geliyor. Bi çadır kirası geçen sene 20 bin liraydı bu sene 45 bin lira. Günlük 10 bin lira da hayvan için yem parası veriyoruz” dedi.

‘20 GÜN ÇADIRIN MASRAFI 250 BİN LİRA’

Bir başka satıcı, “Emekli 20 bin lira maaş alıyor. Kurbana mı versin? 1 ay geçinsin mi? 20 bin lira ile ev geçinir mi? Kirasını mı versin, kurbanını mı alsın?” sorularına yanıt ararken bir diğeri ise “20 gün çadırın masrafı 250 bin lira. Umudumuz yok. Geçen sene her çadır doluydu. Asgari ücretli, emekli fiyatların düşmesini bekliyor” yorumunu yaptı.

‘100 HAYVAN GÜNLÜK 400 BİN LİRA YİYOR’

İşlerin yarı yarıya olduğunu ifade eden başka bir satıcı, “Hem çadır yok hem müşteri yok. Bugün satış yapmadık. Gider çok fazla. Hayvan başı maliyet 220 bin lira. Kar etmek mümkün değil. Fiyatları indiriyoruz yine de verebilen yok” diye konuşurken başka satıcı da, “Bu sene yem fiyatları pahalı. Emekliler kesemiyor, biz elimizden geldiğince düşürüyoruz. Kasapta kuzunun kilosu bin 600 lira. Biz burada 800-900’e veriyoruz. Biz satmaya çalışıyoruz onlar da almaya çalışıyor ama çok zor oluyor. Çadır kirası 45 bin lira, geçen sene 15 bin liraydı. Geçen sene 35 bin liraya hayvanları pazara getirdik bu sene 65 bin lira. 100 tane hayvan günlük 400 bin lira para yiyor. Kimse yok, sinek avlıyoruz” dedi.