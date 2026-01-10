Maltepe’de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

Olay, saat 17.20 sıralarında Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Yayla, serinlemek amacıyla denize girdi.

Yaklaşık 10-15 dakika sonra denizde çırpınarak yardım isteyen Yayla’yı fark eden vatandaşlar, can simidi atarak kendi imkânlarıyla sudan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan Yayla, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde Yayla’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Yayla’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.