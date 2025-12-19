Maltepe’de kâğıt toplayıcılığı yapan Arda Ekinci 4 gündür kayıp

Maltepe’de kâğıt toplayıcılığı yapan Arda Ekinci’nin Pazartesi gününden beri kayıp olduğu bildirildi.

En son Maltepe Altayçeşme Mahallesi’nde görüldüğü belirtilen Arda Ekinci için yerel sosyal medya hesapları da “kayıp” duyurusunda bulundu.

Arda Ekinci’yi gören ya da yerini bilenlerin, babası Erdal Ekinci’ye (0531 762 45 55) bilgi vermesi çağrısı yapıldı.

İstanbul Geri Dönüşüm İşçileri Derneği kurucu üyesi Msuatafa Ay #Ardaekinci #kayıp etiketleri kayıp duyurusunu yayma çağrısında bulundu.