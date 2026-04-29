Maltepe’de sokak ortasında kadın döven saldırgan dehşeti: Müdahale etmek isteyenlere de saldırdı!

29.04.2026 10:42:00
DHA
Maltepe Küçükyalı’da sokak ortasında bir kadını yumruklayarak darbeden saldırgan, olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara da saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, şahsın kadını zorla götürmeye çalıştığı ve şiddetin dozunu her geçen dakika artırdığı görüldü.

Maltepe’de bir kişi yolda yürürken tartıştığı kadını yumruklayarak darbetti. Kadına yardım etmek isteyenlere de saldıran kişi çevredekilerle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay saat 12.40 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre caddede bir kişi yanındaki kadını kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada kendini savunmaya çalışan kadının önce saçın çeken saldırgan yumruk attığı kadını darbetti. Kadın aldığı yumruk darbeleriyle ağlarken bir süre sonra da kendine saldıran kişiye vurmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir motokurye duruma müdahale etmeye çalıştı; ancak bir süre sonra caddeden ayrıldı.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYENLERE DE SALDIRDI

Darbettiği kadınla kaldırımda yürüyen saldırgan bu kez, fotoğraf ve video çekenlere bağırmaya başladı. Yürüdüğü sırada geri dönen saldırgan kendini uyaran bir kişiye saldırdı. Bu sırada araya girenlerle de tartışan saldıurgan, kendisine engel olmaya çalışan başka bir kişiyle de kavga etmeye başladı. Yaşananlar ve elinden tuttuğu kadını olay yerinden götüren saldırganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

