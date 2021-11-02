Maltepe'de atık kağıt deposunda yangın
Maltepe'de sabah saatlerinde atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, sabaha saat 07.00 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan atık kağıt deposunda çıktı. Yaklaşık 500 metrekarelik alanda bulunan atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Büyükbakkalköy, Maltepe ve Ataşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Depoyu içerden saran alevler, itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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