Maltepe'de çocuk istismarı! Sokak ortasında darbettiler
Maltepe'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs sokak ortasında darbedildi. Adliye'ye sevk edilen S.A., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Maltepe'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile sokak ortasında darbedilen şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Maltepe Yalı Mahallesi'nde sokakta bir kişi darbedilmiş ve olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Yaşanan olayla ilgili çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın şüpheli kişinin iddiaya göre çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunmasından kaynaklı nedenle çıktığını belirleyerek harekete geçti. Polis kısa sürede şüpheli S.A.'nın kimliğini belirleyerek, Pendik'te yakaladı. Adliye'ye sevk edilen S.A., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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