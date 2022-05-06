Zonguldak'ta skandal: Çocuk istismarı tutuklularının sayısı 14'e yükseldi

Zonguldak’ta, 2 kız çocuğunu 'fuhşa sürüklediği' ve 'cinsel istismar'da bulunduğu iddia edilen 2'si kadın 12 şüphelinin tutuklu olduğu olayda, adli kontrolle serbest bırakılan 2 kişi daha tutuklandı.

DHA
06 Mayıs 2022 Cuma, 11:18
Zonguldak'ta skandal: Çocuk istismarı tutuklularının sayısı 14'e yükseldi
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Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 2 kadın ile çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği belirlenen 16 kişiyi gözaltına aldı. 

Geçen hafta adliyeye sevk edilen 2 kadın ile birlikte 12 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine 6 kişiden 4’ü, yeniden ifadeye çağrıldı. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 2 kişi daha 'çocuğun cinsel istismarı ve fuhşa teşviki' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tutuklu sayısı 14’e yükseldi.


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