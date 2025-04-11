Maltepe'de halı saha maçı sırasında fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti
Maltepe'de halı saha maçı sırasında fenalaşan Cihan Yerlikaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 6 Nisan Pazar günü İstanbul Meltepe'deki Esenkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada meydana geldi. Cihan Yerlikaya, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yerlikaya'yı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Cihan Yerlikaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yerlikaya'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
FENALAŞTIĞI ANLAR KEMARADA
Cihan Yerlikaya'nın halı sahada fenalaştığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: #Maltepe #kalp krizi
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