Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman gerçekleşecek? Kura çekimi ne zaman?

Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:15

Güncelleme: 19.02.2024 - 10:15

?Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 Tarım İşçisi alımı yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? Kura çekimi ne zaman?

İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27/02/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.