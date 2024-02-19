Siyanürü işçiye taşıtacaklar!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 19.02.2024 - 03:00

Faciadan ders almadan yeni bir faciaya davetiye çıkarıyorlar. Dokuz işçiyi yutan siyanürlü toprağın kaldırılmasında “yine maden işçi”lerin kullanılacağı iddia edildi. Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın aktardığı bilgiye göre önceki gece Anagold altın madeni bünyesinde 950’den fazla işçinin çalıştığı taşeron Çiftay şirketi, işçileri kısım kısım işbaşı yapmaya çağırdı. İşçilerin önemli bir bölümünün kaldığı, maden sahasına görece daha uzak ve güvenli kamp alanı boşaltılarak işçiler şantiyedeki kamp alanına taşındı.

‘RİSK DEVAM EDİYOR’

Sendikanın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çiftay şirketinin çalışmaları kapsamında olağan şartlar altında siyanürle doğrudan temas ettikleri bir nokta yok. Dinamitle patlatma işleminden sonra çıkan cevher ve taşları ilgili bölüme taşımakla görevli olan Çiftay işçilerinin bugün yaptığı iş değiştirilerek siyanürlü toprağın sevkıyatı görevi veriliyor. İşçilere bu işin son iş olduğu, siyanürlü toprak taşındıktan sonra çalışmaya devam etmeyecekleri söyleniyor. Üstelik 18 Şubat itibarıyla dahi alanda yeni kaymalar sebebiyle risk tespit edildi” ifadeleri yer aldı.

Sendikanın dikkat çeken açıklamasının ardından ulaştığımız bir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli de arama kurtarma süreciyle ilgili Cumhuriyet’e konuştu. Bölgede çalışma yürüten görevlilerin yeterli koruyucu ekipmana ve teknolojik donanıma sahip olmadığını ve ifade eden AFAD personeli şöyle devam etti:

“Siyanür gibi ciddi kimyasal sızıntıların olduğu afetlerde, kurtarma personeli olay bölgesine kimyasalın niteliğine göre koruyucu maske, eldiven, ayakkabı ve kıyafet giymek zorundadır. Normal koşullarda kurtarma ekibi sahadan çıkınca dezenfekte olmak için özel bir alana girer. Ancak AFAD personeli normal kıyafetiyle alana sokuldu. Sahada çalışmalar günlük elbiseyle yürütülüyor. Bırakın dezenfekte işleminin uygulanmasını, çalışanların giydiği günlük elbiseler dahi imha edilmiyor. Sahada olan herkes çok ciddi risk altında. Personel huzursuz ve sahaya girmek istemiyor.”

AFAD personeli ayrıca kurtarma çalışmalarının da etkin bir biçimde yürütülemediğini söyledi.