Maltepe'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk: Sohbet eşliğinde sigara içtiler
Maltepe'de açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi. O anlar yurttaşların cep telefonu kamerasına yansırken gençlerin rahat tavırları dikkat çekti.
İstanbul Maltepe D-100 Karayolu'nda iddiaya göre, Maltepe’den Pendik istikametine seyir halindeki tahta yüklü kamyonet kasasındaki 4 genç, korunaksız olarak canlarını hiçe sayarak seyahat etti.
Açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirirken gençlerin rahat tavırları ise pes dedirtti.
O anlar ise yurttaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde bir gencin tahta yüklü kamyonete bindiği ve kamyonet kasasında bulunan 3 gencin ise sohbet eşliğinde sigara içerek yolculuk yaptığı görülüyor.
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