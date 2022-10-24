Maltepe'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk: Sohbet eşliğinde sigara içtiler

Maltepe'de açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi. O anlar yurttaşların cep telefonu kamerasına yansırken gençlerin rahat tavırları dikkat çekti.

İHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:58
Maltepe'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk: Sohbet eşliğinde sigara içtiler
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İstanbul Maltepe D-100 Karayolu'nda iddiaya göre, Maltepe’den Pendik istikametine seyir halindeki tahta yüklü kamyonet kasasındaki 4 genç, korunaksız olarak canlarını hiçe sayarak seyahat etti.

Açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirirken gençlerin rahat tavırları ise pes dedirtti.

O anlar ise yurttaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde bir gencin tahta yüklü kamyonete bindiği ve kamyonet kasasında bulunan 3 gencin ise sohbet eşliğinde sigara içerek yolculuk yaptığı görülüyor. 



Maltepe Kamyonet D-100 Karayolu D-100

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