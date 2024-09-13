Maltepe'de kargocu kılığında dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:53

Güncelleme: 13.09.2024 - 17:53

Maltepe'de kendisini kargo firması çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede yaşayan S.K. (50), eniştesinin farklı bir ilden gönderdiği 150 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi lensini iş yerine gelen kargo görevlisinden teslim aldı.

Bir süre sonra iş yerine gelerek kargo görevlisi olduğunu söyleyen kişi, tutanaksız teslimat yapıldığını belirterek, S.K'den paketi geri vermesini istedi.

Paketi kargo görevlisi zannettiği kişiye teslim eden S.K, gün içinde paketin geri getirilmemesi üzerine kargo şirketini aradı.

Söz konusu kişinin kargo şirketinin çalışanı olmadığını öğrenen S.K, polise giderek şikayetçi odu.

S.K'nin şikayeti üzerine, İstanbul Emniyet'ine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli Cebrail T'yi (20) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.