Maltepe’de kontrolden çıkan kamyonet araca çarpıp parka daldı

Maltepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kasası su şişesi dolu kamyonet, yoldaki bir otomobile çarptı, ardından yol kenarında bulunan parkın girişindeki demir bariyerlere çarparak durdu.

İHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 16:41
Maltepe’de kontrolden çıkan kamyonet araca çarpıp parka daldı
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Kaza Maltepe’de Emek Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre caddede seyir halinde olan 35 HRE 48 plakalı Mitsubishi markalı kamyonet, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yoldaki bir otomobile çarptı, ardından yol kenarındaki parkın girişinde bulunan demir bariyerlere çarparak durdu.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kamyonet kasasında bulunan su şişeleri yola savruldu. Kazada kamyonet sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonet, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından çekiciye alınarak yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.


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