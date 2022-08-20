Maltepe'de kötü koku endişe yarattı: Korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı...

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:12

Maltepe Esenkent Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binada, 19 Ağustos Cuma günü saat 13.00 sıralarında mahalle sakinleri binadan gelen kötü koku nedeniyle 112 ihbar hattını aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

SANDALYE OTURUR ŞEKİLDE BULUNDU

Kokunun binanın üçüncü katından geldiğinin tespit edilmesi üzerine itfaiye ekipleri balkon camından eve girdi. Ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Oktay Erdem’i sandalyede hareketsiz şekilde oturur vaziyette buldu.

5 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri Erdem’in yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan yakınları olay yerine geldi. Oktay Erdem’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bir mahalle sakini, "Komşularıyız hiç haberimiz yok. Kaç gündür ses soluk çıkmıyordu. Annesi vardı huzurevinde. 1 hafta 10 gündür kendisi de gözükmüyordu. İtfaiye geldi" dedi.