Maltepe'de panik anları: Ailesiyle birlikte oturduğu evi ateşe verdi

İstanbul Maltepe'de uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişi, ailesiyle birlikte oturduğu evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 10:39
Maltepe'de panik anları: Ailesiyle birlikte oturduğu evi ateşe verdi
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Maltepe, Zümrütevler Mahallesi, Handegül Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre; madde bağımlısı olduğu öne sürülen Müslüm Ö. ailesiyle birlikte oturduğu evi ateşe verdi.

Müslüm Ö. evden uzaklaşırken, alevlerin büyümesi üzerine ailesi de kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri evin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Evi yaktığı öne sürülen Müslüm Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

"3 TANE İNSAN ÖLECEKTİ"

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 

Görgü tanığı Müslüm Acar, "Evin sahibinin oğlu, karakola gidip şikayet ettim. Madde bağımlısı. Uyuşturucu madde kullanıyor. Kim bu uyuşturucuyu bunlara temin ediyor. 3 tane insan ölecekti" dedi. 


Yangın Maltepe

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