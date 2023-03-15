Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Tramvay projesi hem Maltepemize hem de Anadolu Yakası'na büyük değer katacak

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 17:29

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 17:29

Maltepe, İBB tarafından yapımına devam edilen alt geçit projesi sonrası, açıklanan tramvay projesinin de sevincini yaşıyor. 16 istasyonun bulunduğu 13 kilometrelik tramvay hattı, Maltepe-Kadıköy arası ulaşımı daha çevreci, konforlu ve modern hale getirmeyi, trafik sorunlarını gidermeyi, tramvayın geçtiği caddelerin prestijini artırmayı amaçlıyor.





Projeyle, Maltepe kısmında Altıntepe, Küçükyalı, İdealtepe, Maltepe Belediyesi, Maltepe Meydanı ve Cevizli istasyonları kurulacak. Minibüs Caddesi olarak bilinen eski Bağdat Caddesi de yaya, araç ve tramvaylara açık hale getirilecek. Projeyi hızla tamamlamak için Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin teknik kadroları çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları kaydetti:

“Hepimiz çok heyecanlıyız. Tramvay projesi hem Maltepe'mize hem de Anadolu Yakası’na büyük değer katacak. Bu konuda başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Genel Sekreter Yardımcı Pelin Alpkökin’e ve tüm teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Ekrem Başkanımız sunduğumuz her projede olduğu gibi tramvay projesini de büyük bir titizlikle ele aldı ve proje hayata geçiyor. Herkes çok mutlu. Tramvay hattı eski Bağdat Caddesi olarak bilinen yol üzerinde Kadıköy’e kadar uzanacak. Yıl sonuna kadar projenin fizibilite çalışmalarını tamamlayıp bir an önce kazma vurmayı hedefliyoruz. Şimdiden hepimize hayırlı olsun.”