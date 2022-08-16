Maltepe'de tehlikeli anlar: Yan yatan gemiye girdi

Maltepe’de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan geminin içerisine girdi.

İHA
16 Ağustos 2022 Salı, 11:06
Maltepe'de tehlikeli anlar: Yan yatan gemiye girdi
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Maltepe sahilinde bulunan ve daha öncesinde şiddetli lodos nedeniyle yan yatan bire gemiye akşam saatlerinde giren bir genç, halatla geminin üst noktalarına çıktı.

Gemi içerisine giren genç ise dakikalarca yan yatan gemide gezdi. 


Maltepe Lodos gemi

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