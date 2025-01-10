Mamak Belediye Başkanı Şahin, gazetecilerle bir araya geldi

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:06

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:06

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında yerel ve ulusal gazete ve televizyonların temsilcileri ve gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Gazetemiz Cumhuriyet’in yazarı Işık Kansu ve Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, gazetemizi temsilen programa katıldı. Mamak Belediyesi’nin Sosyal tesisi olan Musiki Muallim Mektebi’nde yer alan Mabel Restaurant’ta gerçekleşen kahvaltı programında Başkan Şahin’in yanı sıra başkan yardımcıları ve çok sayıda gazeteci yer aldı.

Basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Şahin, çok zor ve kutsal bir görev yapan basın mensuplarının gerçekleri ortaya çıkarma ve toplumu aydınlatma sorumluluğu taşıdığını söyledi. Gazetecilerle belediye başkanlarının alanlarının zaman ve mekân tanımadığını belirten Şahin, “Bizler meslek olarak aynıyız, bizim alanımız zaman, mekân tanımayan bir alan. Gecemiz, gündüzümüz, kışımız, baharımız yok. Her mevsim ve saat çalışıyoruz. Yaptığınız mesleğin ne kadar kıymetli olduğunu bilen bir kardeşinizim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

‘MAKAM ARACINDAN ÇOK YÜRÜYEREK YOL YAPIYORUM’

Başkan Şahin, günün anlam ve öneminden söz etmesinin ardından, “Sen ben olayını ortadan kaldırıp saygı, sevgi içerisinde bir Mamak hayal ettik. Belediye Başkanlığımızda herkesin Belediye Başkanı olmak için gayret ediyoruz. Temizlik işçimizden bürokratlarımıza kadar el ele çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkın içinde olan bir belediye başkanıyım. Makam aracından çok yürüyerek yol yapıyorum” ifadelerini kullandı. Siyaset anlayışının temelinde hizmetin yer aldığını vurgulayan Şahin, “Yaptığımız tüm projelerde ve tüm çalışmalarda siz değerli basın mensuplarımızın desteği çok kıymetli. İstiyorum ki; güneydeki de, batıda ki de doğru yazsın. Benim yanlışım varsa benim düşünceme yakın arkadaşım da beni eleştirsin. Benim düşünceme uzak arkadaş ta benim doğrum varsa doğru olduğunu yazsın. Sosyal medyada hakkımda ne yazılırsa yazılsın ben işime bakıyorum. Hiç kimseye cevap vermiyorum, işime, istikametime bakıyorum” diye konuştu. Şahin, etkinliğin ardından gazetecilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.