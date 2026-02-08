Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'den Mesut Özarslan'a tepki: 'Şiddetle kınıyorum'

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP'den istifa eden Mesut Özarslan’ı sosyal medya hesaplarından takipten çıktı.

Şahin, yaptığı açıklamada da Özarslan’ın istifasını Genel Başkan Sayın Özgür Özel’in tutumuna bağlamasını “istifaya kılıf hazırlamak” olarak değerlendirdi.

Belediye başkanlarının bu görevlere, başta Genel Başkan olmak üzere CHP’nin yetkili organlarının takdiriyle geldiklerini hatırlatan Şahin, Özgür Özel'e yönelik sözlü saldırı ve hakaretleri de şiddetle kınadığını ifade etti.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Şahin'in X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bu makamlara gelişimizin başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bizleri aday gösteren CHP’nin yetkili organları sayesinde olduğunu unutmamalıyız.

Mesut Özaslan’ın Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e yönelik sözlü saldırı ve hakaretlerini şiddetle kınıyorum."