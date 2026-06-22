Mamak İlkokulu kapanıyor: Öğrenci, öğretmen ve veli isyanda

Ankara'da henüz 4,5 ay önce açılan Mamak İlkokulu, 297 öğrenci ve 16 öğretmeniyle eğitim-öğretim hayatına başladı. Eğitim sendikalarına göre Mamak İlkokulu, açıldığı ilk günden itibaren ilçenin eğitim ihtiyacına önemli ölçüde cevap verdi. Ancak aradan yalnızca birkaç ay geçmişken okulun kapatılmasının gündeme gelmesi, eğitim planlamasındaki belirsizliği gözler önüne serdi.

Karar uygulanırsa çocuklar yeniden kalabalık sınıflara mahkûm edilecek, ikili öğretim uygulamaları geri gelecek, öğrenciler alıştıkları okul ortamından ve öğretmeninden koparılacak, veliler ise yeni mağduriyetlerle karşı karşıya bırakılacak. Mamak İlkokulu'nda görev yapan öğretmenlerin de birçoğu norm fazlası durumuna düşecek. Eğitim sendikalarının açıkladığına göre buraya öğrencileri 4 yıldır başka okulda eğitim gören Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), o okulun yerine ise Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşınacak.

‘MENZİL YURDUNA MI DÖNÜŞTÜRÜLECEK?’

Konuya ilişkin Eğitim Sen, Eğitim-İş ve veliler okulun önünde basın açıklaması düzenledi. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunus Emre MTAL binasına taşındıktan sonra boşalan iki kamu binasının hangi amaçla kullanılacağını soran eğitimciler ve veliler bu binalardan birinin Menzil tarikatına tahsis edileceğine ilişkin son derece ciddi bilgiler bulunduğunu belirtti.

Okul önünde konuşan Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu. “Bu görüştüğünüz tarikat menzil tarikatı mı? Menzil tarikatı ilçe milli eğitim müdürlüğünü bir yurda mı dönüştürmek istiyor? İlçe müdürü bizimle görüşmedi. Bize nüfus azalıyor diyerek kararı meşrulaştırmayı çalışmayın. Ismarlama raporu hazırlayan müfettiş Çankaya'da Mimar Kemal Ortaokulunu kapatan müfettiş. Bu mesele çocukların eğitim hakkı, öğretmenlerin açıkta bırakılması, velilerin kaygısı meselesidir” dedi. İptal davası için hukuki başvuru yaptıklarını belirten Aydoğdu Milli Eğitim Bakanlığa şöyle seslendi: Bu yanlıştan vazgeçin okulu kapatmayın. Öğretmen öğrenciler ve Mamak halkının iradesini yok saymayın. Okullar rantın değil halkındır. Çocukların eğitim hakkı pazarlık konusu değildir.”

‘ÇOCUKLARIN SUÇU ÖZELE GİDEMEMEK Mİ?’

Eğitim-İş Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Banu Günüç Kete ise “Velilerin tek amaçları çocuklarının iyi bir eğitime kavuşmasını sağlamak. Bu insanların çocukları kolejlerde eğitim gören çocuklardan daha mı az kıymetli? Sayın Bakanın çocuğunun gittiği özel okula gidememek mi bu çocukların suçu?” ifadelerini kullandı. Veliler okulun kapanmaması için hazırladıkları dilekçeleri okul yönetimine sundu.