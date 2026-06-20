Mamaklı yurttaşlardan öğretmenlerin direnişine destek

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri mesleki iyileştirme, mülakat mağduru öğretmenler ise adalet taleplerinin karşılanması için açlık grevi başlatmıştı. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapan öğretmenlere daha önce olduğu gibi yine polis müdahalesi gerçekleşti ve gözaltılar yapıldı. Sonrasında öğretmenlerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öğretmenlerin direnişine Mamak halkı duyarsız kalmadı. Mamak’ta dayanışmanın sesini birlikte yükselten siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar açlık grevindeki öğretmenler ile birlikte ilçede bulunan Tekmezar Parkı'ndan Tuzluçayır Meydanı'na bir yürüyüş düzenledi. Mamaklı yurttaşlar "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve ülkemizin geleceği için öğretmenlere verilen sözler tutulsun. Öğretmenler yalnız değildir" mesajını iletti.