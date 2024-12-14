Mamak'ta barınak skandalı! Hayvanlar açlıktan birbirlerini parçaladı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 23:46

Güncelleme: 14.12.2024 - 23:59

Başkent’in göbeğinde, Mamak Belediyesi’ne ait Kutludüğün Hayvan Barınağı’nda hayvanların açlığa terk edilmesi ve bu yüzden birbirlerini parçalamadığı iddiası tepki çekti. Hayvanseverler barınağa akın ederken, olay infial yarattı. Ankara Valiliği’nin yanı sıra Mamak Belediyesi de ihmali araştırmak için harekete geçti.

Kutludüğün Hayvan Barınağı’nda köpeklerin aç bırakılarak birbirlerini parçaladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 50 hayvansever, barınağı ziyaret ederek yetkililerle görüşmek istedi. Olay yerine gelen jandarma ve HAYDİ ekipleri, güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına almaya çalıştı. Hayvanseverler barınaktan olaysız bir şekilde ayrılırken, yetkililerden olaya ilişkin net bir açıklama gelmedi.

Barınağı ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, barınaktaki durumun derhal inceleneceğini belirterek şunları söyledi:

"Hayvanlara reva görülen bu zulmün hiçbir açıklaması olamaz! Barınaktaki her detay tek tek incelenecek. Bu rezaletin sorumluları en ağır şekilde cezalandırılmalı. Hayvanseverlerimizin de süreçleri yakından takip edebileceği bir sistem kurmak için çalışacağız."

Mamak Belediye Başkanı Gündüz ise şunları söyledi:

"Bu görüntüler bir hayvansever olarak beni derinden yaraladı. Görevini ihmal eden, art niyetli hareket eden çalışanlar hakkında gereğini yapacağız. Bu sorumsuzluk affedilemez!"

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Ankara Valiliği, olayla ilişkin kapsamlı soruşturma başlattığını duyurdu.