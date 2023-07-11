Mamak’ta 'hayvanlara şiddet' iddiası
Mamak Belediyesi’ne ait hayvan rehabilitasyon merkezinden çekildiği öne sürülen fotoğraflar, sokak hayvanlarına yönelik vahşi tutumu gözler önüne serdi. Fotoğraflarda, şiddet uygulandığı iddia edilen hayvanların cansız bedenlerin çöp torbaları ile üst üste istiflendiği görüldü.
Küpeli sokak köpeklerinin şiddet uygulanarak öldürülmesi iddialarıyla tepki çeken Mamak Belediyesi Sokak Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi benzer bir iddiayla daha gündeme geldi.
Merkezin içinden Haziran ayında çekildiği savunulan fotoğraflarda çok sayıda köpeğin cansız bedeninin çöp torbaları içinde istiflendiği görüldü. Yere yatırılan bir köpeğin ise kafasından kan sızan hali fotoğraflandı.
Mamak Belediyesi Sokak Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi içerisinden olduğu belirtilen fotoğraflar öte yandan merkezdeki canlı köpeklerin de sağlıksız koşullarını gözler önüne serdi.
"KÖSE HESAP VERMELİDİR"
BirGün’e konuşan Mamak Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Ferat Tokmak, "Hayvanları can olarak değil, bir mal olarak gören bu zihniyeti kınıyoruz" dedi.
Vahşet görüntülerine herkesin tepki göstermesi gerektiğini kaydeden Tokmak, şunları söyledi:
"İşlerine geldiğinde her türlü kutsalı dillerine dolayanlar, iş bu masumlara geldiğinde her şeyi unutuyor. Mamak Belediye başkanı Murat Köse bir an önce bu yanlışın hesabını vermelidir. Buradan da yine anlaşılacağı gibi ülkemizin pansuman çözümlere değil kapsamlı bir hayvan hakkı yasasına ihtiyaç vardır."
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