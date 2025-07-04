Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın gözaltına alınması hakkında CHP'li Kaya: 'Nereye götürüldüklerini bulmaya çalışıyoruz'

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın rüşvet, yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Milletvekili Aykut Kaya açıklama yaptı.



Sorgulamanın Antalya’da mı yoksa Manavgat’ta mı olacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirten Kamacı, gözaltı sayısı ile ilgili de net bilgileri olmadığını söyledi. Kamacı, "Kimisi 30 kişi diyor, kimi 35 kişi diyor, kimi 38 kişi diyor. Bakacağız, resmi kanallardan bize bir şey gelmediği için, şu anda bilgi gelmediği için aramaya çalışıyoruz. Bütün yerleri araştırıyoruz ama bize bir türlü bilgi vermiyorlar" dedi.

"NEREYE GÖTÜRÜLDÜKLERİNİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Belediye binasında partililerle bir araya gelen Milletvekili Aykut Kaya ise "Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine bu tarz haksız operasyon yapılıyor. Bu tarz operasyonlar yapılırken belediye başkanlarımız, belediye yöneticilerimiz rencide edilecek şekilde yapılıyor. Biz buna isyan ediyoruz. Avukatlarımızla süreci takip edeceğiz. Nereye götürüldüklerini bulmaya çalışıyoruz. Manavgat halkının iradesi söz konusu, iradeye sahip çıkacağız" diye konuştu.