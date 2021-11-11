Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Burmahan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, 3 helikopter ve 10 arazözle müdahale edildi.
Çok sayıda orman işçisinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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