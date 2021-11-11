Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

DHA
11 Kasım 2021 Perşembe, 15:09
Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı
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Burmahan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, 3 helikopter ve 10 arazözle müdahale edildi.

Çok sayıda orman işçisinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.



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