Hatay’da orman yangını

Hatay’da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:53
Hatay’da orman yangını
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Yangın, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi.

Yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürde yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.


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