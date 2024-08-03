Hatay’da orman yangını
Hatay’da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi.
Yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısa sürde yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.
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